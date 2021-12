Aliados de Dilma mostram preocupação e veem campanha difícil

Brasília - Governistas vitoriosos na eleição de domingo, 3, manifestam nos bastidores apreensão com o segundo turno. O "pé atrás" foi relatado à Reuters por três governadores eleitos que se reuniram com Dilma Rousseff na véspera para mostrar apoio nesta fase da campanha.



Dois desses participantes travaram um diálogo após o encontro: "Estou preocupado", dizia o primeiro. "Vai ser uma eleição muito difícil", concordava o outro. Ambos pediram que suas identidades fossem mantidas no anonimato.



Horas antes desse diagnóstico, a candidata do PT posava para uma foto "peso pesado" ao lado de políticos consagrados nas urnas. O objetivo era indicar "força na arrancada".



Dilma venceu o primeiro turno com 46,9 por cento dos votos válidos, mas não foi o suficiente para evitar uma segunda rodada contra José Serra (PSDB), que teve 32,6 por cento.



Estiveram presentes no encontro com a petista mais de 50 autoridades políticas para uma reunião ampliada, em que a candidata ouviu conselhos de evitar o "salto alto" e apelos para que haja mais abertura a aliados nas decisões da campanha.

