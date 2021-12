Aliado do PT na Bahia, PDT avança em conversas com o DEM em Salvador

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) está alinhado no cenário estadual com o governador Rui Costa (PT). No entanto, com a aproximação das eleições municipais de 2020, a tendência é que o partido caminhe com o DEM, do prefeito ACM Neto.

Nesse cenário, as conversas já estão avançadas para que o PDT seja o destino do deputado estadual licenciado e secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, atualmente no DEM. Ex-vereador de Salvador, Prates tem sido visto como mais uma opção do grupo de Neto para concorrer ao Executivo municipal. Entretanto, o vice-prefeito Bruno Reis (DEM) vem tendo seu nome trabalhado há algum tempo para ser o cabeça de chapa.

Com a união entre DEM e PDT na corrida pelo Palácio Thomé de Souza, o impasse ficaria na definição de quem seria o cabeça de chapa, se Bruno Reis ou Leo Prates. Nos bastidores, a ideia é que o nome seja escolhido levando em conta pesquisas qualitativas realizadas junto ao eleitorado.

Em conversa com o Portal A TARDE, o presidente do PDT na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, afirmou que Leo Prates possui ideologia semelhante às defendidas pela agremiação trabalhista. O secretário também já teve reunião com o comando nacional do PDT e visitou Ciro Gomes no Ceará, em uma aproximação com caciques pedetistas.

"Essa aproximação tem sido muito substancial e ideológica. Estes princípios somam 50%, os outros 50% restantes dependem da política", afirmou o presidente estadual do PDT.

A expectativa é que, após concluídas as conversas, o ato de filiação ocorra ainda neste mês de novembro com a presente de Carlos Lupi, presidente nacional do partido.

adblock ativo