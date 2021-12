Aleluia entra com liminar contra ato pró-Haddad

O Deputado Federal pela Bahia e presidente do Democratas-BA, José Carlos Aleluia, se pronunciou na sua conta oficial no Twitter declarando que entrou com pedidos de liminar no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral para barrar o ato pró-Haddad na Barra, em Salvador.

De acordo com o Deputado, o "showmício", que acontecerá na tarde desta sexta-feira, 26, é um crime eleitoral. O politico ainda afirmou que a Bahia não seria propriedade do Partido dos Trabalhadores, referindo-se ao governador do Estado, Rui Costa.

A declaração foi publicada na manhã desta sexta

