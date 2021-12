Aleluia diz que Wagner está em "surto público de delírios"

Em resposta ao governador Jaques Wagner, que fez duras críticas ao candidato do DEM, Paulo Souto, o presidente do partido na Bahia e concorrente a uma vaga para a Câmara Federal, José Carlos Aleluia respondeu em tom parecido: "Tomado pelo desespero de um governo fracassado e um candidato-afilhado sem a mínima chance de sucedê-lo e continuar sua trágica gestão, o governador Jaques Wagner revela sua pequenez num surto público de delírios", afirmou Aleleuia.

Em matéria publicada em A TARDE, hoje, 3, Wagner chamou Souto de "funcionário de empresa da família" em referência às ligações do ex-governador com o senador Antônio Carlos Magalhães (DEM), falecido em 2007. Wagner disse também, após a inaguraçaõ da 29ª Delegacia Territorial de Política, no bairro de Plataforma, que Souto "pensa pequeno".

"Vou reptir: o cidadão é funcionário de família, nunca teve trajetória construída por ele próprio. Sempre viveu de favor dos outros e por isso pensa pequeno", completou Wagner.

As declarações do governador indignaram o presidente do DEM. "Wagner só fez apequenar a Bahia. Quando Paulo Souto lhe entregou o governo em 2007, a Bahia era a sexta economia do País e hoje ocupa a oitava posição. O PIB baiano foi superado pelo de Santa Catarina e Distrito Federal. É assim que se pensa grande?".

Aleluia criticou também a política de saúde, segurança pública e educação no governo Jaques Wagner e o chamou de "serviçal do PT". "Ele sempre colocou os interesses de seu partido acima da Bahia. Na condição de governador, a obrigação dele é lutar pela melhoria de vida da população, o que não faz. Está nos deixando entre os estados mais violentos do Brasil".

