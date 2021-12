Alckmin vem à Bahia e recebe título de cidadão baiano

O pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), desembarca na Bahia na próxima quinta-feira, 7. Ele começa a cumprir agenda de pré-campanha pelo Nordeste, onde busca penetração eleitoral.

Pela manhã, o presidenciável visita os municípios de Barra e Valença. À tarde, já em Salvador, Alckmin palestra às 16h para estudantes da Faculdade de Direito da UFBA e, às 18h, recebe título de cidadão baiana na Assembleia Legislativa da Bahia.

Na Bahia, Alckmin terá o palanque do pré-candidato ao governo do estado, José Ronaldo (DEM), fruto de acordo que levou a retirada do nome do tucano João Gualberto do páreo.

