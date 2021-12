Agrônomo pede mais capacitação para produtores de Jacobina

Donaldson Gomes, do A TARDE

Leia também: >>Jacobina aposta no leite para fugir do desemprego Aqui existem praticamente todas as condições para um grande crescimento, falta apenas capacitar o produtor e orientar a população”, acredita o agrônomo Artur Teixeira Pereira.

Hoje são poucos os produtores em condições de investir na atividade. É o caso do casal Lorena e José Pires Veloso.



Com 100 vacas em lactação, eles transformam 1,1 mil litros de leite em iogurte por dia. “Eu e meu marido nascemos produtores, mas ficamos mais de 20 anos sem investir”, afirma Lorena.



O vaqueiro João Marcelino dos Santos, 57 anos, é um dos 10 funcionários da fazenda.



Sempre gostou da vida no campo e se considera abençoado por continuar lá. “O manejo do gado melhorou com a tecnologia”, acredita.



Um dos três filhos o acompanha na lide. “Já avisei que hoje para ser vaqueiro tem que ter estudo”, diz.

