Agenda dos candidatos para este sábado

ACM Neto (DEM)

10h - Carreata da Orla. Ponto de encontro: Praça das Gordinhas - Ondina

14h30 - Carreata do Subúrbio. Ponto de encontro: no Bariri de Plataforma

16h30 - Caminhada de Paripe. Ponto de encontro: fim de linha Escola de Menores de Paripe



Alice Portugal (PCdoB)

9h - Carreata em Cajazeiras. Concentração: Limpurb - entrada de Águas Claras

15h - Caravana na Liberdade. Concentração: Plano Inclinado

Célia Sacramento (PPL)

Agenda da candidata não foi encaminhada ao A TARDE até o fechamento desta edição

Cláudio Silva (PP)

Manhã - Visitas a diversas regiões da cidade

Tarde - Visita a comunidade do Pau Miúdo

Noite - Reunião com equipe de campanha

Da Luz (PRTB)

Agenda do candidato não foi encaminhada ao A TARDE até o fechamento desta edição

Fábio Nogueira (PSOL)

9h - Carreata na orla com candidato a vereador. Concentração: em frente à Casa D'Itália, no Campo Grande,

em direção ao

bairro de Itapuã

14h - Plenária de mobilização e organização do dia das eleições, na sede do PSOL, no Campo Grande

19h - Panfletagem no Rio Vermelho

com candidato a vereador

Sargento Isidório (PDT)

8h30 - Caravana no Subúrbio Ferroviário

