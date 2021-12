Agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Lídice da Mata (PSB)

Será entrevistada, às 12 horas, por repórteres do jornal Bahia Meio Dia (TV Bahia). Às 20 horas, participa de jantar de adesão à sua campanha.



Marcos Mendes (PSOL)

Pela manhã, concede entrevista a uma rádio do interior. À tarde, dá entrevista a uma emissora da Rede Bahia.



Paulo Souto (DEM)

Participa de carreata no Cabula, com concentração na Grande Bahia da Paralela, às 9 horas. Às 15 horas, faz carreata em Vitória da Conquista. À noite, vai a Paulo Afonso, onde haverá comício.



Renata Mallet (PSTU)

Participa, às 9 horas, de manifestação organizada pelas universidades estaduais, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). À tarde, reúne-se com assessores da campanha.



Rogério da Luz (PRTB)

Recebe no comitê, pela manhã, lideranças políticas e candidatos a deputado. Pela tarde e noite, grava programa eleitoral.



Rui Costa (PT)

Entrevista na Band News FM, em Salvador, às 9h30. Em seguida, concede entrevista, por telefone, à Rádio Itamaraju AM. Na caravana 13, faz carreata em Malhada (13h30), Brumado (15h30), Ibititá (17h), no distrito de Rio Antônio, e encerra com um comício em Caetité, às 20 horas.

