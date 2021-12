Aécio vai a Recife para receber apoio de Renata Campos

Enquanto negocia a entrada da ex-senadora Marina Silva (PSB-AC) no palanque no segundo turno da eleição presidencial, o candidato Aécio Neves (PSDB) vai a Recife nesse sábado, 11, para selar o apoio da ex-primeira-dama de Pernambuco Renata Campos, viúva do ex-presidenciável Eduardo Campos, que morreu em agosto, num acidente aéreo em Santos, no litoral de São Paulo.

Aécio cumprirá na capital pernambucana uma extensa agenda ao lado do governador eleito, Paulo Câmara (PSB), e do prefeito Geraldo Júlio (PSB). Câmara e Júlio já assumiram a coordenação da campanha dele no Estado e transferiram para o candidato a estrutura do comitê estadual do PSB.

Na sexta-feira, 10, Aécio tem compromissos em Salvador ao lado do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), o ACM Neto. A cúpula da campanha do candidato do PSDB a presidente acredita na "transferência massiva" de votos de Marina para ele em Pernambuco (ela venceu no Estado).

