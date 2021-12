Aécio se compromete com bandeiras de Marina em PE

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, participou de um ato político nesta manhã em Recife, ao lado dos filhos de Eduardo Campos, João, Pedro e Maria Eduarda. O tucano reuniu lideranças dos movimentos sociais pernambucanos e dirigentes do PSB para anunciar trechos de seus compromisso para o segundo turno que contemplam as exigências feitas por Marina Silva para apoiá-lo.

"O governo Dilma tem sido negligente na questão da demarcação das terras indígenas", disse o candidato do PSDB. Este foi um dos temas colocados na mesa de negociação pela presidenciável do PSB. Aécio também prometeu dar "a devida importância" à questão das mudanças climáticas, defendeu a economia de baixo carbono e reiterou seu compromisso com os programas de transferência de renda. "Vamos transformar o Bolsa Família em política de Estado e não de governo", disse Aécio.

Em seu discurso, o tucano exaltou Marina Silva diversas vezes e prometeu dar continuidade ao legado do ex-governador Eduardo Campos, morto em acidente aéreo no dia 13 de agosto, no primeiro turno desta corrida presidencial. "Me sinto responsável para levar para cada canto do País o legado e o sonho de Eduardo Campos", disse o tucano. Marina foi chamada de "honrada e digna brasileira".

O presidenciável disse ainda que o encontro de hoje pela manhã foi "o mais importante desta campanha" até aqui. Ainda neste sábado, o candidato participará de mais uma atividade política na capital pernambucana, um encontro com a coligação que elegeu Paulo Câmara (PSB) e depois almoçará com Renata, viúva de Eduardo Campos. Em todas as atividades deste sábado, o tucano participou ao lado do governador eleito Paulo Câmara (PSB), do prefeito de Recife, Geraldo Júnior (PSB), do senador eleito pelo PSB Fernando Bezerra Coelho, ex-ministro da Integração Nacional de Dilma, e do vice-governador Raul Henry (PMDB), partido que está na coligação de Dilma. Também participaram das atividades, o senador peemedebista Jarbas Vasconcelos e filha mais velha de Aécio, Gabriela.

