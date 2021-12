Aécio se compara a Juscelino e diz que a virada começou

O candidato do PSDB à presidência da República Aécio Neves se comparou ao ex-presidente Juscelino Kubitschek ao dizer , ontem, em Itabuna, sul da Bahia, que vai dar "prioridade" ao Nordeste em especial na área de saúde.



"Vamos levar a saúde mais próxima das pessoas com as clínicas de especialidades, onde o cidadão ou a cidadã vai ter a sua consulta marcada com antecedência, no mesmo espaço físico vai ter atendimento com o especialista, vai fazer os exames e vai sair dali com os remédios" disse.



"No meu governo, assim como foi o de Juscelino Kubitschek, outro mineiro que presidiu o Brasil há 60 anos, a prioridade absoluta vai ser o Nordeste brasileiro".



Ele aproveitou a entrevista diária para desmentir que sua campanha esteja buscando o apoio do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. "Sou amigo do ministro Joaquim Barbosa, que é um grande brasileiro, prestou um extraordinário serviço à democracia brasileira, contrariando, obviamente, os interesses do PT. O Brasil deve muito a ele. Mas não tenho tido nenhuma conversa política com ele. O que é importante hoje é que o sentimento do ex-ministro contra a impunidade, pela justiça, pela decência na vida pública, é um sentimento que a nossa candidatura encarna".



Junto com o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) e os candidatos Paulo Souto (DEM), ao governo, e Geddel Vieira Lima (PMDB), ao Senado, Aécio participou de caminhada pela área comercial de Itabuna. Disse acreditar no início de uma "virada". Ele adotou uma linha saudosista ao comparar esse momento da campanha com a do avó, Tancredo Neves, em 1986, cujo cenário mudou depois de uma visita à Bahia.



"Ninguém ganha eleição de véspera. A eleição se decidirá no momento em que cada brasileiro se levantar no dia 5 de outubro, para dizer o que quer. Aqui, desta Bahia de Todos os Santos, dessa Itabuna do cacau e de Jorge Amado, nós estamos dizendo: chegou a hora da virada", assinalou.



"Onda da razão"



Ele se disse otimista, após a última pesquisa do Ibope, que registrou aumento de 4 pontos na sua candidatura - de 15% para 19%. "Está chegando aquilo que chamo de a onda da razão. As pessoas estão avaliando com maior profundidade o que cada candidatura representa. E a minha candidatura é muito claro o que ela propõe para o Brasil. Ela propõe encerrarmos esse ciclo de governo do PT e iniciarmos um outro ciclo, de desenvolvimento econômico, de melhoria na segurança, na saúde, na educação. Quem pode vencer de verdade o PT e permitir o Brasil voltar a crescer e a vida das pessoas melhorar, é a nossa candidatura. E isso vai ficando cada vez mais claro. Por isso espero que, no dia 5 de outubro, ao lado do meu companheiro ACM Neto, possamos estar no segundo turno e, a partir daí, prontos para vencermos as eleições, pelo bem da Bahia, do Nordeste e do Brasil".



O percurso por Itabuna foi acompanhado por cerca de quatro mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Ora sorridente, ora discreto, Aécio demonstrava desconforto porque o palanque era um trio elétrico - pouco desgrudava dos ferros que dão apoio ao veículo.



Antes de discursar, sem deixar de ajeitar os cabelos, o tucano dirigiu críticas a adversários sem citar nomes. "Esse governo ninguém aguenta. Tanta irresponsabilidade e tanta incompetência, levando o Brasil de novo a conviver com a inflação, com a recessão da economia e com a fuga dos empregos", disse.



Em seguida, referindo-se a candidata Marina Silva (PSB), sem nominá-la, insinuou que ela é inexperiente.

adblock ativo