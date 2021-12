Aécio quer que aliança na BA seja repetida em outros estados

Salvador - Em clima de campanha política, o senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB à presidência da República, reuniu cerca de 500 lideranças da capital e interior num hotel de Salvador, nesta segunda-feira,14, para saudar a apresentação da chapa das oposições ao governo da Bahia: o ex-governador Paulo Souto (DEM), candidato a governador, o ex-deputado Joaci Góes (PSDB) vice, e o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) candidato ao Senado. Na oportunidade o tucano disse que, se for eleito presidente, vai tirar a Petrobras "das garras" do PT e reconciliar o Brasil com a "decência".

A aliança PSDB/DEM/PMDB foi qualificada por Aécio "a mais bem sucedida construção política feita, até o momento para essas eleições, porque ela não apenas incorpora partidos de oposição, com o extraordinário nome de Paulo Souto na cabeça de chapa, como agrega setores que hoje estão assistindo a falência desse governo do PT, no caso o PMDB de Geddel Vieira Lima. Acho que essa aliança na Bahia inspirará outros estados brasileiros a vir nessa direção, a oposição somando-se a descontentes, aqueles que vêem o mal que o governo do PT faz ao Brasil".

Ele disse esperar que a união reduza a grande diferença de votos em favor do PT que se registrou nas três últimas eleições ao Palácio do Planalto no Nordeste. "O que acontece na Bahia repercute em outras partes no Brasil. Cada vez mais eu recebo sinalizações de pessoas que estão na base da presidência da República, mas que percebem que mais quatro anos de PT seriam altamente nocivo ao Brasil, ao nosso desenvolvimento à nossa credibilidade, até mesmo aos nosos valores morais abalados pela ação inconsequente de inúmeras lideranças do PT", disse, pouco antes de discursar no comício in door organizado pelos partidos oposicionistas.

Ao ouvir, no discurso anterior, Paulo Souto reclamar que, embora o atual governador baiano, Jaques Wagner (PT) seja aliado das administrações petistas na presidência da República, a Bahia foi o único estado do Nordeste em que a rodovia BR-101 não foi duplicada, Aécio resolveu fazer sua primeira promessa de campanha: "A duplicação da BR-101 (no território baiano) será a primeira obra do meu governo, caso seja eleito".

