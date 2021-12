Aécio promete reajustar aposentadorias

O candidato à Presidência da República da coligação Muda Brasil, Aécio Neves (PSDB), prometeu neste domingo, 24, durante visita ao Abrigo Cristo Redentor, em Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro, caso venha a ser eleito, reajustar o valor das aposentadorias não só com base no aumento real do salário mínimo mas também considerando o aumento dos preços dos medicamentos. "Isso é absolutamente essencial para que os idosos possam viver com um mínimo de dignidade", disse o candidato, em entrevista à imprensa após percorrer as instalações do abrigo.

Aécio Neves também anunciou a intenção de reajustar o benefício de prestação continuada, criado no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. "Será a primeira sinalização clara de que os aposentados e os idosos no Brasil começarão a ter um tratamento diferenciado, condizente com o respeito que a sociedade deve ter para com eles".

O candidato da coligação Muda Brasil pretende adotar, em nível federal, o programa Digna Idade, que implantou quando governador de Minas Gerais. Segundo Aécio, o programa terá como primeira vertente ampliar e qualificar os cuidadores, e em segundo lugar um apoio mais efetivo às unidades, principalmente as que atendem idosos que foram abandonados em hospitais ou pelas próprias famílias.

"O Brasil vem envelhecendo e não se preparou para cuidar de seus idosos. Nós temos poucas casas como este abrigo que estamos visitando hoje. Vamos ampliá-las Brasil afora", prometeu. De acordo com o candidato tucano, os recursos para melhorar a atenção aos idosos virão de "um Estado com uma política fiscal austera, que não desperdice, que não aumente os gastos correntes de forma avassaladora e irresponsável".

Logo após chegar ao Abrigo Cristo Redentor, Aécio Neves confraternizou-se com os idosos da instituição. Cantou com eles a canção Amizade Fraterna, de Renato Teixeira, e dançou ao som de sambas, entre eles A dança do bole-bole, cantados por Arlete dos Santos, de 73 anos, sentada em sua cadeira de rodas, e Ladir Rodrigues, de 67 anos.

Fundado há 78 anos, no governo de Getulio Vargas, o Abrigo Cristo Redentor inicialmente recebia menores e idosos e funcionava como um grande complexo de assistência social. Ao longo dos anos foi mudando de perfil e, na década de 1980, passou a abrigar apenas idosos. O espaço pertence ao governo federal, mas desde 2008 é administrado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

