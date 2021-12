Aécio promete em Salvador renda de US$ 1,25 por dia para NE

O candidato à Presidência pelo PSDB, Aécio Neves, desembarcou neste sábado (23) em Salvador para lançar o programa "Nordeste Forte", tratado pela campanha como a maior vitrine do partido na região. Entre os principais pontos do projeto está a promessa de que as famílias nordestinas terão um renda per capita mínima de US$ 1,25 por dia.

Aécio também prometeu "evoluir o Bolsa-Família", tornando o programa uma "política de Estado". Uma das principais preocupações do presidenciável tucano nesta campanha é se blindar do que os tucanos chamam de "tática do medo", que consiste nos rumores de que uma vitória da legenda levaria ao fim dos programas de transferência de renda implantados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O projeto de Aécio promete também levar o programa Saúde da Família para toda a população nordestina e tirar do papel as obras de infraestrutura da região. Aécio também disse que em seu governo terminará a transposição e a revitalização do Rio São Francisco. O plano "Nordeste Forte" ainda prevê implantar um programa de desenvolvimento decenal (de dez anos), articulado com todos os Estados do Nordeste e com orçamentos aprovados pelo Congresso Nacional para recuperar a foz do Rio São Francisco e viabilizar projetos como o Baixio de Irecê, na Bahia, e a ligação entre as bacias do Parnaíba e do São Francisco.

Aécio também anunciou que pretende implantar no Nordeste o programa Poupança "Jovem Brasil", que deposita R$ 1 mil a cada ano no ensino médio por estudante.

A Bahia, quarto maior colégio eleitoral brasileiro, foi um reduto eleitoral da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula nas últimas eleições. Para dar peso ao evento deste sábado (23), Aécio convocou os principais líderes políticos tucanos nordestinos. Estão em Salvador Teotônio Vilela, governador de Alagoas; Cássio Cunha Lima, candidato ao Senado pela Paraíba; e Silvio Mendes, candidato a vice governador do Piauí.

Depois do evento, Aécio participará de um almoço com todos os coordenadores políticos de sua campanha na região Nordeste. A avaliação entre os tucanos é que, depois da morte de Eduardo Campos (PSB), é preciso investir fortemente na região para evitar que os eleitores do ex-governador de Pernambuco migrem para a presidente Dilma, candidata à reeleição pelo PT.

adblock ativo