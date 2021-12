Aécio prega novo governo "mais sério e com menos escândalos"

SALVADOR – O senador eleito Aécio Neves, ex-governador mineiro, participou nesta terça, 26, no Hotel Fiesta, de um encontro de lideranças do PSDB e DEM em apoio a candidatura do tucano José Serra à presidência da República. Saudado e festejado como uma das grandes lideranças do PSDB nacional pelas cerca de 300 pessoas que foram prestigiar o evento, Aécio tentou passar confiança aos militantes apesar de reconhecer que é uma eleição difícil.

No seu discurso, bateu duro no governo do PT, defendendo que a eleição de Serra se traduziria numa administração federal “mais democrática, com mais ética, mais seriedade e com menos escândalos”. Observou também que tucanos e demos devem se concentrar no trabalho de convencimento dos 20% de eleitores indecisos e que não votaram nem em Serra e nem em Dilma no primeiro turno. “Na hora da reflexão final, essa parcela é que vai decidir a eleição”.

Após o evento em Salvador, Aécio seguiu para a cidade de Feira de Santana onde participa de uma carreata com lideranças locais.

"Carne de pescoço" - O deputado Jutahy Júnior (PSDB-BA) aproveitou uma das falhas da candidata petista Dilma Rousseff no debate presidencial desta segunda à noite na TV Record, para pronunciar um discurso sarcástico durante a visita de Aécio Neves a Salvador nessa terça. O parlamentar se “solidarizou” com os funcionários da Petrobras e à própria empresa devido ao que qualificou de “declarações agressivas e debochadas” que a petista teria feito sobre a estatal.

Jutahy se referia ao momento em que, meio confusa, Dilma tentou passar a ideia de que o filé migon da indústria petrolífera brasileira era o pré-sal cujas reservas serão exploradas exclusivamente pela Petrobras por decisão do governo Lula, enquanto as reservas antigas, classificadas de “baixa qualidade” e comparada pela petista a “carne de pescoço” podiam ser entregues em forma de parceria para empresas estrangeiras, segundo modelo herdado do tempo do governo de Fernando Henrique Cardoso.

“Dizer que a produção atual de 2 milhões de barris/dia de petróleo é de baixa qualidade, é um desrespeito aos nossos técnicos que tanto ajudaram a engrandecer a Petrobras”, disse. Ele considerou particularmente a Bahia ofendida pelo fato de a exploração de petróleo ter começado na Bahia e seu avô, o ex-governador baiano Juracy Magalhães ter sido o primeiro presidente da empresa. Lembrou também que o atual presidente da Petrobras é o baiano José Sérgio Gabrielli. “Essa é a indignação de um baiano que viu a agressão contra a empresa”, disse.

adblock ativo