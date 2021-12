Aécio pede votos e ataca conselho na Bahia

A possibilidade de criação de conselhos de comunicação em nível federal e estadual foi usada pelo senador eleito tucano Aécio Neves, ex-governador mineiro para recomendar o voto no seu candidato à Presidência da República, José Serra (PSDB).



“Nessas eleições, questões como essa também estarão em jogo. Portanto, Serra significa mais democracia e a partir disso mais liberdade não só de imprensa, mas de todos os brasileiros”, disse, ontem, logo após participar de um encontro de lideranças do PSDB e do DEM em Salvador.



Para Aécio “é extremamente preocupante essa iniciativa (criação dos conselhos de comunicação) de setores do PT, primeiro através de um documento nacional que depois pelos reflexos negativos foi retirado da agenda das discussões, mas agora com algumas iniciativas regionais traz uma preocupação à própria democracia”.

