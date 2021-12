Aécio Neves vota em colégio de Belo Horizonte

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, votou às 10h24, num colégio da região central de Belo Horizonte. Acompanhado da esposa, Leticia Weber, do senador eleito Antonio Anastasia e de outros correligionários, o presidenciável tucano distribuiu abraços, cumprimentou eleitores e posou para fotos.

Aécio dará entrevista coletiva em um hotel próximo ao colégio. Belo Horizonte amanheceu com chuva neste domingo, 26, mas o tempo não tirou o ânimo dos simpatizantes do candidato e o aguardavam no colégio. Quando chegou, houve queima de fogos na região.

O presidenciável tucano divulgou em seu grupo no WhatsApp nesta manhã uma mensagem de otimismo ao eleitorado, onde fala que a hora da mudança já chegou.

