Aécio Neves: governo faz uso político da Copa

No primeiro dia de campanha eleitoral, o candidato do PSDB à presidência da república, Aécio Neves, acusou o governo de usar politicamente a Copa do Mundo.

"Alguns acham que podem confundir Copa do Mundo com eleição", disse o senador mineiro. A última pesquisa do Datafolha aponta que a presidente Dilma Rousseff (PT), opositora de Aécio, subiu nas intenções de voto aproveitando a melhora de humor no país com o campeonato mundial de futebol.

Acompanhado do governador de São Paulo e candidato à reeleição Geraldo Alckmin (PSDB), do candidato tucano ao Senado José Serra e da cúpula do PSDB paulista, Aécio visitou o Festival do Japão no Imigrantes Exhibition & Convention Center em São Paulo ontem.

Indagado sobre como iria reverter a desvantagem na campanha por ter menos que o dobro do tempo de Dilma no horário político de TV, Aécio aproveitou para atacar o governo.

"O que vai reverter nossa inferioridade no nosso tempo de propaganda é o sentimento dos brasileiros que estão cansados de tudo isto que está aí. Alguns acham que podem confundir Copa do Mundo com eleição. Não, o brasileiro está suficientemente maduro e consciente para perceber que são coisas absolutamente diferentes. Falo isso por isso porque vejo uma tentativa de uma certa apropriação desses eventos para o campo político".

O tucano disse, ainda, que a campanha eleitoral não é uma guerra, mas uma oportunidade de apresentarmos nossas propostas.

