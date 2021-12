Aécio Neves faz caminhada no Centro Histórico de Salvador

O candidato à presidência da República, Aécio Neves, realizou na tarde desta sexta-feira, 17, uma caminhada pelo Centro Histórico de Salvador. Aécio contou com o apoio do prefeito ACM Neto (DEM), do ex-governador Paulo Souto (DEM) e dos candidatos ao Senado, derrotados, Geddel Vieira Lima (PMDB) e Eliana Calmon (PSB).

Centenas de pessoas acompanharam o candidato no Pelourinho. Após a caminhada, no palanque Aécio falou aos eleitores que "não vai mais aceitar a mentira e a infâmia na campanha". O candidato também provocou a adversária, Dilma Roussef, candidata a reeleição pelo PT, dizendo que "Para cada dez mentiras inventadas sobre nós, responderemos com dez verdades".

