Aécio Neves diz que virada começa pela Bahia

O candidato à Presidência da República, Aécio Neves (PSDB), iniciou com caminhada em Itabuna, sul do Estado, uma visita à Bahia - terceiro maior colégio eleitoral do país. O percurso pela avenida do Cinquentenário, que reuniu aproximadamente quatro mil pessoas, segundo cálculos da Polícia Militar, foi definido pelo tucano como "a hora da virada".

Acompanhado do candidato a governador Paulo Souto, do prefeito de Salvador, ACM Neto, ambos do DEM, e do postulante ao Senado Geddel Vieira Lima (PMDB), além de outros candidatos da coligação, Neves disse perceber na sociedade o desejo de mudança. Aproveitou, então, para criticar os adversários, mas sem citar o nome deles.

O próximo destino da comitiva é a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste.

adblock ativo