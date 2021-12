Aécio Neves deseja sucesso a Dilma Rousseff

O candidato Aécio Neves (PSDB) à Presidência da República desejou "sucesso" ao novo governo da presidente reeleita Dilma Rousseff (PT) em seu primeiro pronunciamento após o resultado das eleições 2014, neste domingo, 26.

No discurso, feito no salão de um hotel no centro da capital mineira, o tucano agradeceu o apoio dos mais de 50 milhões de brasileiros que votaram nele e revelou que ligou para Dilma para cumprimentá-la. "Pelo telefone desejei sucesso a Dilma no seu governo e disse que ela precisa unir o Brasil em torno de um projeto honrado", disse o candidato.

Aécio também falou que chegou ao fim da campanha com a certeza de dever cumprido. "Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita e desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. E ressaltei: considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros", afirmou.

Ele agradeceu, em especial, ao estado de São Paulo pela votação expressiva. "Repito, para encerrar, mais uma vez o que disse São Paulo, que é o que retrata pra mim de forma mais clara o sentimento que tenho hoje na minha alma e no meu coração: combati o bom combate, cumpri minha missão e guardei a fé", finalizou.

Pelo Twitter, Aécio ainda postou uma mensagem de agradecimento aos eleitores. Confira!

"Muito obrigado. Eu serei eternamente grato aos brasileiros que me receberam tão bem." #EquipeAN Aécio Neves (@AecioNeves) 26 outubro 2014

