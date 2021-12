Aécio Neves chega hoje na Bahia em busca de aliados

Empenhado em arregimentar aliados da base da presidente e candidata à reeleição Dilma Roussef (PT) - como se deu com o PMDB na Bahia e deve ocorrer com o PMDB do Rio de Janeiro e o Solidariedade -, o senador e presidente nacional do PSDB Aécio Neves (MG), provável candidato à Presidência da República em outubro, desembarca nesta segunda-feira, 14, em Salvador.



Aécio vem prestigiar ato de oficialização da chapa pela qual a oposição vai disputar o governo do estado.



Para o evento festivo, às 10 horas no Hotel Sheraton (antigo Hotel da Bahia), no Campo Grande, virão também o presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), e lideranças nacionais do Democratas e do tucanato.



Avaliação



A formatação de uma chapa com os principais partidos que da oposição ao PT na Bahia - com o ex-governador Paulo Souto (DEM) candidato ao governo, o ex-ministro e presidente regional do PMDB Geddel Vieira Lima para o Senado, e o ex-deputado federal constituinte Joaci Góes (PSDB) para vice-governador - confere peso às campanhas estadual e nacional.



Na avaliação de democratas e tucanos, a frente política liderada pelo DEM, PMDB e PSDB cria as condições ideais para se confrontar, com chances de vitória, o candidato do governador Jaques Wagner, o deputado federal petista Rui Costa.



Ao mesmo tempo, garante um palanque robusto para Aécio Neves na Bahia que tem o quarto maior colégio eleitoral do País, o maior do Nordeste e que deu votação expressiva ao PT nas duas campanhas vitoriosas do ex-presidente Lula e na da presidente Dilma.



O presidenciável tucano não esconde que ficou "satisfeito" com a configuração da chapa das oposições ao governo da Bahia.



"Uma aliança do PSDB, do Democratas e do PMDB, é uma demonstração de que também teremos apoio de siglas dissidentes do governo, que hoje apoiam o governo da presidente Dilma, mas que, em determinados estados, teremos apoio de segmentos dissidentes. Os palanques estão se solidificando. É hora de avançar", afirma Aécio.



Para o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) a chapa tem força."Ela reúne as duas figuras que vinham apresentando nas pesquisa a maior densidade eleitoral", disse o gestor, referindo-se a Souto e Geddel.



Responsável pelas negociações que garantiram a construção de uma única candidatura oposiconista na Bahia, Neto assinala que a chapa fica ainda mais competitiva com a participação do PSDB - maior partido nacional de oposição e com candidato à Presidência da República. O deputado federal Jutahy Magalhães Júnior (PSDB) afirma que a chapa é para "ganhar eleições e governar com competência".

