Aécio nega ter "constrangimento ético"

Na primeira entrevista dos candidatos à Presidência na bancada do Jornal Nacional, da TV Globo, o candidato do PSDB, Aécio Neves, disse nesta segunda-feira, 11, que não sente nenhum "constrangimento ético" por ter utilizado o aeroporto construído no município mineiro de Cláudio em um terreno que pertenceu à seu tio avô, Múcio Tolentino.

A pista, que foi construída com dinheiro público durante seu governo, está localizada a 6 km da fazenda da família de Aécio. Ela não foi homologada pela Agência Nacional de Avião Civil (Anac) e não poderia ter sido utilizada.

O tucano, porém, admite tê-la usada. "Não tenho constrangimento ético, até porque eu não sabia que a pista não estava homologada", afirmou.

O âncora William Bonner fez então uma réplica e afirmou que a homologação era uma questão burocrática. "Minha pergunta é sobre usar um aeroporto construído pelo Estado de Minas Gerais para visitar uma fazenda sua. Isso não lhe constrange?".

O tucano afirmou que o fato central é que a Anac "é muito aparelhada hoje" e durante três anos não conseguiu fazer o processo de homologação andar. Em seguida, o jornalista insistiu na questão e constrangeu Aécio: "O que vale mais: uma fazenda com ou sem um aeroporto ao lado?". O candidato afirmou então que a fazenda pertence a sua família "há 150 anos" e tem "14 cabeças de gado".

Sorrindo, Aécio afirmou que o lugar é um sítio onde sua família vai eventualmente

