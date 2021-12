A atriz Letícia Sabatella negou que esteja apoiando o candidato Aécio Neves (PSDB). A artista denunciou que a campanha do tucano divulgou indevidamente um vídeo em que ela participa da campanha "Gota D'água" como se fosse uma propaganda política a favor de Aécio.

Letícia disse, em sua página no Facebook, que ficou indignada, já que o material foi gravado em 2011 em um movimento contra a realização da Usina de Belo Monte.

A atriz afirmou que o vídeo da campanha tucana é uma mentira: "Eu quero deixar bem claro que isto é um roubo, um desrespeito. EU NÃO VOU VOTAR EM AÉCIO. Nenhum daqueles atores deram sua autorização para constar suas imagens e depoimentos descontextualizados naquele vídeo de propaganda pró-PSDB. Trata-se de uma enorme mentira".

Maria Paula Fernandes, diretora e fundadora do Movimento Gota D'Água, responsável pela produção, também postou um texto falando sobre o vídeo. Ela disse que o movimento "não se envolve com política partidária e não autoriza que nenhuma campanha utilize seus filmes ou parte deles para fins eleitoreiros".

Com a repercussão do post de Letícia, o vídeo foi retirado do ar. No Facebook, a atriz também pediu que a vinculação do material fosse suspensa: "Prezados administradores do Facebook Brasil. Leticia Sabatella, Brasileira, casada, atriz, por meio do seu procurador e advogado, vem requerer com urgência a suspensão da veiculação do vídeo em questão pelas razões abaixo delineadas".

Vídeo original da campanha "Gota D'água"

Da Redação Aécio: Letícia Sabatella denuncia uso indevido de vídeo

