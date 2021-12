Aécio faz caminhada em Salvador nesta sexta

Na reta final do segundo turno, o presidenciável Aécio Neves (PSDB) chega à capital baiana, nesta sexta-feira, 17, para uma agenda de campanha voltada a ampliar os votos na Bahia. O tucano teve pouco mais de 1,2 milhão de votos (18,27%) no primeiro turno no Estado.

Aécio desembarca às 13h30 no hangar da empresa de táxi-aéreo Aerostar, vindo de São Paulo, onde está previsto para acontecer, às 10 horas, o primeiro encontro oficial com a ex-ministra Marina Silva (PSB), após ela ter formalizado apoio ao tucano, no último domingo.

Ao desembarcar em Salvador, Aécio concede entrevista à imprensa e segue para a Praça Castro Alves, onde se encontra com o prefeito ACM Neto (DEM). De lá, fazem caminhada até o Terreiro de Jesus, acompanhados do ex-governador demista Paulo Souto, dos presidentes estaduais, José Carlos Aleluia, do Democrata, e Geddel Vieira Lima, do PMDB, do deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB), além de políticos e lideranças que apoiam a candidatura tucana na Bahia.

adblock ativo