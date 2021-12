Aécio: estão querendo fraudar a eleição em Minas Gerais

Um dia depois de o portal do Estadão revelar um vídeo que sugere atuação dos Correios em favor da campanha petista em Minas Gerais, o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, afirmou que "estão querendo fraudar a eleição em Minas Gerais". A campanha do tucano acusa a estatal de não entregar material de campanha do partido a eleitores mineiros.

"Os Correios chegaram a cometer a imprudência de, em ofício, dizer: 'se não chegou, vamos enviar novamente'. Como enviar novamente se não havia uma outra remessa para ser enviada? Acho que aí há o ato falho que aponta para o caminho de uma fraude. Se comprovada a fraude, é algo absolutamente grave", afirmou Aécio, em ato de campanha em Governador Valadares.

A campanha de Aécio Neves afirma ter contratado uma empresa para fechar contrato de mala-direta postal domiciliária com os Correios. O pacote foi fechado em 25 de agosto e os materiais de campanha deveriam chegar a 5,6 milhões de mineiros em no máximo dez dias. O contrato previa que 100% dos moradores de algumas cidades selecionadas pela campanha tucana deveriam receber em suas casas os panfletos.

Passados dez dias, a empresa questionou os Correios sobre por que o material não estava chegando. Os tucanos ouviram relatos de que várias pessoas não tinham recebido o material. A campanha, então, reuniu 1000 declarações de destinatários que não receberam o conteúdo, anexou aos depoimentos os recibos de pagamentos aos Correios pelo serviço, e deve entrar nesta quinta-feira com pedido de investigação do caso no Ministério Público Eleitoral Federal. A campanha também deve entrar com representação no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Pimenta da Veiga, afirmou que vai entrar com uma denúncia criminal e eleitoral, pedindo a impugnação da candidatura de seu principal adversário, Fernando Pimentel (PT), que pode vencer o pleito no primeiro turno. Na pesquisa Ibope divulgada ontem, Pimentel apareceu com 45% das intenções de voto, ante 25% de Pimenta.

Pesquisas

Sobre o crescimento mostrado nas últimas pesquisas de intenção de voto - Aécio tem 19% segundo o Ibope e 20% segundo o Datafolha - e a perspectiva de chegar ao segundo turno, Aécio voltou afirmar o crescimento de sua candidatura nos maiores colégios eleitorais. "Hoje mesmo recebi do governador Geraldo Alckmin o resultado de um acompanhamento interno diário, um tracking, que mostra que nossa candidatura cresceu 10 pontos em São Paulo. Em Minas, crescemos 7 pontos porcentuais. Vou continuar caminhando nos últimos dias com intensidade ao lado de Pimenta da Veiga porque o meu amor por Minas não tem limites", disse.

