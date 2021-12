Aécio e Marina têm agenda na Bahia essa semana

Dois presidenciáveis devem desembarcar na Bahia ainda esta semana. Nesta quinta-feira, 18, o tucano Aécio Neves vai a Itabuna e Ilhéus. Também deve vir ao estado a socialista Marina Silva, no sábado, mas a coordenação estadual do PSB não tinha ainda confirmada a programação da visita.

O senador Aécio Neves (PSDB) deve desembarcar em Ilhéus às 10h e segue para Itabuna, onde faz uma caminhada. O presidenciável será acompanhado pelo candidato ao governo pelo DEM, Paulo Souto.

Segundo o deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB), a "eleição é outra" por conta do chamado "efeito Marina", mas salientou que o "PSDB é inegavelmente o pricipal partido de oposição do Brasil. Vamos apresentar uma proposta a esse governo fracassado do PT. É o que a gente continua fazendo", disse Imbassahy.

A visita de Aécio a Ilhéus e Itabuna estava prevista para quando foi lançado, em Salvador, no dia 23 de agosto, o programa Nordeste Forte, mas a ida ao sul do estado foi adiada. Também estava prevista visita a Juazeiro, mas o acidente que matou Eduardo Campos acabou modificando a programação.

Marina

O coordenador da campanha do PSB na Bahia, Antônio Carlos Tramm, disse que a intenção é que Marina Silva faça um comício na capital baiana e, se possível, cumpra agenda no interior. "Queremos que seja realizada também uma conferência que discuta o movimento negro", disse Antônio Tramm.



*Colaborou Rodrigo Aguiar

