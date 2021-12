Aécio diz que Salvador não precisa de prefeito do PT

Em sua chegada à Salvador, na tarde desta sexta-feira, 28, o atual senador e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB-MG), disse que não veio à cidade para pedir votos ao candidato democrata ACM Neto, mas para falar um pouco sobre como governou um Estado mesmo sem intregrar o partido do Presidente.

"Já tinha me colocado à disposição de ACM Neto não para agregar voto, porque isso é a chapa dele que tem. Venho apenas dizer um pouco da minha experiência como governador de Minas Gerais. Fiquei na oposição ao governo federal por oito anos, com Lula presidente. Nesses oito anos, Minas Gerais teve seu ciclo de maior crescimento, desenvolvimento e volume de recursos e investimentos", detalhou Aécio Neves.

O comentário reforça a campanha de Neto, que tem defendido, desde o início da corrida eleitoral, que o prefeito de Salvador não precisa estar alinhado com os governos federal e estadual. Segundo Aécio Neves, a suposta necessidade de alinhamento político e partidário é a tese mais antiga do Brasil". "Estamos em pleno século 21. Não cabe mais esse discurso. Salvador precisa é de um líder moderno e preparado. Quem dera outras cidades tivessem também um ACM Neto", sugeriu.

Acompanhado de Aécio, Neto comentou que chegando ao segundo turno terá uma campanha de igualdade com o candidato petista, Nelson Pelegrino. "Vamos ter o dobro do tempo de TV que temos hoje e meu adversário vai perder um terço. Com isso, a gente vai ter mais tempo para apresentar nossas propostas e mostrar as deficiências do PT na gestão do Governo do Estado", cutucou.

Visitas - Por causa das chuvas que caem em Salvador, Aécio Neves cancelou as visitas à Camaçari, onde participaria de caminhada com o candidato a prefeito Maurício de Tude (PTN), e à Feira de Santana, onde faria caminhada com José Ronaldo de Carvalho (DEM).

