Aécio diz que Nordeste será "prioridade" caso seja eleito

O candidato do PSDB à presidência da república, Aécio Neves, desembarcou na capital baiana, na tarde desta quinta-feira, 17, com o discurso pronto para rebater a imagem criada pelo PT da Bahia segundo a qual caso o tucano seja eleito vai discriminar a Bahia e o Nordeste.

"Escolhi hoje Salvador para reiterar meu compromisso com o (projeto) Nordeste Forte, um conjunto de medidas que começa com a manutenção dos programas sociais e de transferência de renda e sua ampliação, com foco urgente na infraestrutura", disse, prometendo "concluir as obras em andamento" e dar "absoluta prioridade ao Nordeste".

O governador eleito da Bahia Rui Costa (PT) havia declarado essa semana que a eleição de Aécio seria ruim para o estado, pelo fato de ser de partido diferente ao seu.

Especulou que o tucano poderia cortar as verbas de importantes projetos em andamento como a Ferrovia Integração Oeste-Leste e a linha 2 do metrô de Salvador.

Aécio se esforçou para rebater isso. "Quero reiterar o compromisso que consta no nosso programa Nordeste Forte, lançado aqui em Salvador. Em oito anos, temos que elevar o Ideb (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica) do Nordeste à média do Ideb nacional. Em oito anos nós vamos reduzir em pelo menos 30% os crimes violentos, em especial os homicídios em todo o Nordeste brasileiro. Nossa proposta tem muitas prioridades, mas a principal delas é a diminuição das diferenças regionais. Só vamos diminuir as desigualdades do Brasil, tratando as regiões desiguais de forma desigual", declarou, ao lado do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), seu principal cabo eleitoral no estado.

Apoios

Vários parlamentares foram recepcionar Aécio no aeroporto de Salvador, entre os quais o deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB) o mais votado do Estado com 222.164 votos. Ele confirmou que, na Bahia, o PMDB continua apoiando o tucano, apesar do peemedebista Michel Temer ser o vice na chapa da candidata Dilma Rousseff (PT).

Outra adesão importante foi a da ministra aposentada Eliana Calmon (PSB), candidata ao Senado derrotada. Ela decidiu seguir a recomendação da direção nacional do PSB de apoiar Aécio, ao contrário da candidata socialista ao governo Lídice da Mata, que anunciou apoio a Dilma esta semana.

Eliana obteve mais votos que Lídice na chapa majoritária. A ministra somou 502.928, enquanto Lídice 432.379.

Petrobras

Sobre a declaração de Dilma no debate do SBT (realizado na noite de quinta-feira) de que, supostamente, o ex-presidente do PSDB Sérgio Guerra teria recebido dinheiro de Paulo Roberto Costa no escândalo da Petrobras, Aécio disse defender "o mesmo tratamento para todos".

"Se alguém tem responsabilidade, independente de partido ao qual esteja filiado ou sem partido político deve responder por seus atos". O candidato tucano admitiu que só tomou conhecimento da informação no debate e ironizou que "pelo menos agora ela (Dilma) parece agora confiar e crê nos depoimentos de Costa". E cobrou uma atitude dele "em relação às pessoas próximas a ela que foram citadas como executores desse propinoduto que se criou na Petrobras".

Sobre o nível da campanha "convidou" a adversária para deixar de lado as ofensas. Disse esperar que "nos nossos próximos debates e programas possamos debater as propostas para o eleitor poder comparar as duas propostas de governo".

Ele acusou Dilma Rousseff de optar por "debater o passado e focar, não sei se por orientação do seu marqueteiro, a campanha em ofensas e denuncias". Disse ser "triste" e que lamentava ver um partido que busca a "desconstrução" dos adversários.

