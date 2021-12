Aécio diz estar 'otimista' na reta final

A campanha do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, divulgou nota na noite desta terça-feira, 23, para afirmar que está "otimista" na reta final da campanha. A 12 dias do primeiro turno, o tucano está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, mas subiu de 15% para 19%, segundo levantamento Ibope/Estadão/TV Globo divulgado no início desta noite. Outras duas sondagens - Vox Populi e MDA - foram divulgadas ao longo do dia, mostrando o tucano em ascensão ou oscilação dentro da margem de erro.

"Os resultados das três pesquisas divulgadas nos últimos dias (MDA, Vox Populi e Ibope) mostram números diferentes entre si, mas todos apontam para crescimento das intenções de voto em seu nome. A mesma tendência de crescimento é verificada nas pesquisas realizadas nos Estados", afirma a nota da campanha do candidato do PSDB. "Aécio Neves está extremamente confiante de que disputará o segundo turno das eleições como o candidato com as melhores propostas de uma mudança segura para o Brasil", completa.

