Aécio: Dilma mente e Marina desmente o tempo inteiro

Na reta final de primeiro turno, o candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, aumentou nesta sexta-feira, 26, o tom das críticas às adversárias mais bem pontuadas nas pesquisas de intenção de voto, Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB). Em agenda realizada no início desta tarde em Taboão da Serra (SP), o tucano disse que Dilma mente e Marina desmente o tempo inteiro e que o Brasil não merece sair de uma aventura para outra, por melhor que sejam as intenções.

Para reforçar o fato de Marina voltar atrás em algumas posições, como ocorreu na divulgação de seu programa de governo, Aécio disse que a adversária do PSB volta atrás em suas posições "porque precisa dar satisfações ao mercado financeiro e ao agronegócio" por precisar do apoio desses segmentos na corrida ao Palácio do Planalto. "O Brasil não é para amadores, temos uma candidatura, a da presidente da República que perdeu as condições de governabilidade e outra na qual as contradições são maiores do que suas boas intenções", reiterou.

Nas críticas a Dilma, o presidenciável tucano disse que é necessário acabar com o atual ciclo de complacência com a corrupção e iniciar outro mais honesto e virtuoso. "Todos sabem quem somos, o que pensamos e quem vai governar ao nosso lado", disse, reiterando que está confiante na ida para o segundo turno porque sua candidatura é a que tem mais condições de retomar o desenvolvimento do País.

