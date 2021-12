Aécio deve se encontrar com Marina nesta sexta

A ex-ministra Marina Silva (PSB) deve ter nesta sexta-feira, 17, seu primeiro encontro oficial com o candidato à Presidência Aécio Neves (PSDB), após ter formalizado apoio ao tucano no domingo, 12. Segundo o deputado licenciado, Walter Feldman, que coordenou a campanha de Marina no primeiro turno, o encontro está previsto para as 10 horas no Espaço do Bosque, local onde a candidata realizou diversos eventos de campanha, na zona oeste de São Paulo.

Ainda de acordo com Feldman, antes da aparição pública os dois falarão reservadamente para tratar dos formatos de apoio que Marina pode prestar a Aécio. Nos bastidores, diz-se que Marina aceita gravar para o programa de TV do candidato do PSDB (o próprio evento de amanhã deve ser usado na geração de imagens), mas resistiria a participar de atos de campanha ou subir em palanques.

Feldman, que vem sendo um interlocutor importante da ex-ministra com os tucanos, evitou adiantar um posicionamento de Marina, mas disse que ela está disposta a dar "todo apoio que for necessário".

A campanha do tucano, por sua vez, aposta no efeito eleitoral da exposição do apoio de Marina. Aécio adiou a agenda que tinha programada amanhã em Belo Horizonte para priorizar o encontro com a ex-ministra. As imagens do tucano ao lado de Marina são neste momento uma aposta da campanha tucana para tentar abrir vantagem sobre a adversária Dilma Rousseff (PT). Nesta quarta-feira, Ibope e Datafolha mostraram estabilidade na disputa de segundo turno, com Aécio e Dilma mantendo o empate técnico de 51% a 49% e frustrando a expectativa da equipe de Aécio, que esperava vê-lo deslocar da petista.

