Aécio anuncia que Tasso Jereissati concorrerá ao Senado

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves (MG), anunciou que o empresário Tasso Jereissati vai concorrer ao Senado pelo Ceará, em encontro em Brasília na manhã desta segunda-feira, 30, na sede do partido. Ex-presidente do PSDB nacional, ex-senador e ex-governador do Estado, Tasso era um dos cotados para ser vice do próprio Aécio, que escolheu o líder da bancada do Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP).

Questionado se vai subir no palanque do líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), que concorrerá ao governo cearense, Aécio desconversou. "O meu palanque é Tasso Jereissati. Com a dinâmica da campanha, nós vamos saber qual caminho seguir", afirmou.

Coordenação

Aécio Neves convidou o presidente do DEM, senador Agripino Maia (RN), para ser o coordenador da campanha presidencial. Com o convite ao DEM, que na última eleição indicou a vice na chapa do então candidato tucano à Presidência José Serra, Aécio assegura a participação da legenda na coligação. O DEM realiza também nesta segunda-feira convenção em que será anunciada a adesão à chapa tucana para a disputa presidencial de outubro.

