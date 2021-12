Aécio acompanhará apuração na casa da irmã em BH

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, acompanha a apuração dos votos do segundo turno da eleição na residência de sua irmã, no Bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Após o anúncio do resultado oficial, o presidenciável tucano fará um pronunciamento à imprensa em um hotel no centro da cidade.

Aécio votou hoje pela manhã no colégio Milton Campos, no Bairro de Lurdes, em Belo Horizonte, local onde a adversária petista, Dilma Rousseff, começou sua militância política na juventude. Em entrevista coletiva mais cedo, Aécio disse que, se for eleito, sua primeira missão será unificar o País, que se dividiu entre sua candidatura e a da adversária petista.

O presidenciável tucano agradeceu, mais uma vez, pelo que chamou de "generosidade do povo brasileiro". "Pude perceber nas ruas do Brasil inteiro um movimento por mudança, pela ética, verdade e respeito na política." E voltou a dizer que já se sente vitorioso por ter contribuído "para essa redescoberta dos brasileiros decidir o seu futuro", citando o apóstolo Paulo: "Combati o bom combate e jamais perdi a fé". Acrescentou que "quem sairá vencedor hoje nas urnas é a democracia".

