Advogado desconhece depoimento de doleiro citando Dilma

O advogado do doleiro Alberto Youssef disse que desconhece depoimento de seu cliente citando a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com reportagem de capa da revista "Veja", divulgada nesta quinta-feira, 23, o doleiro disse para a Polícia Federal e o Ministério Público de Curitiba que os petistas "sabiam de tudo" sobre o esquema de corrupção na Petrobras.

A reportagem diz que Youssef estava acompanhado de um advogado durante o depoimento, mas não cita o nome. Antônio Figueiredo Basto, que representa o doleiro, confirmou que Youssef prestou depoimento na última terça-feira, 21, mas afirmou que não tem conhecimento da denúncia envolvendo Dilma e Lula.

"Conversei com todos da minha equipe e nenhum fala isso. Estamos perplexos e desconhecemos o que está acontecendo. É preciso ter cuidado porque está havendo muita especulação", afirmou ele para o jornal "O Globo".

O advogado disse também que Youssef nunca lhe disse nada que confirmasse a participação de Lula e Dilma no esquema de corrupção. "Estou surpreso".

Contudo, ele "não nega, nem confirma se esse depoimento é verdadeiro, se essa informação foi dada ou não e se sim, em quais circunstâncias".

Revista

Normalmente, a capa da Veja é divulgada no sábado, mas esta semana foi antecipada para esta quinta, 23, faltando 72 horas para o segundo turno das eleições presidenciais. A revista diz que não pretende "diminuir ou aumentar as chances de vitória de nenhum candidato" com a reportagem.

Dilma e Lula não se pronunciaram sobre a denúncia. A presidente, no entanto, sempre negou que soubesse do esquema de corrupção na estatal. Contudo, no último domingo, 18, ela admitiu que realmente houve desvio na Petrobras.

Segundo a revista, Youssef não apresentou, durante o depoimento, nenhuma prova do envolvimento de Lula e Dilma no esquema.

