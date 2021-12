Acusações marcam debate entre candidatos ao Senado

Duas acusações feitas pelo candidato do PSOL ao Senado, Hamilton Assis, contra os adversários Otto Alencar (PSD) e Geddel Vieira Lima (PMDB) acabaram dando o tom do primeiro debate entre os candidatos ao Senado promovido, nesta quinta-feira, 11, pela Rádio Sociedade.

Otto, que é médico e foi secretário da Saúde no governo de Antonio Carlos Magalhães (1990-1994), foi acusado pelo psolista de "privatizar a saúde" no estado. Já Geddel, um ex-aliado do governador Jaques Wagner (PT) e ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula, faria da política "um negócio" para ter cargos no governo.

As opiniões de Hamilton, que deram a Otto e Geddel direito de resposta, foram feitas no quinto e último bloco do debate, quando os candidatos faziam as considerações finais. Hamilton disse que deixou o PT por questões ideológicas, ao contrário de Geddel, que teria servido a Wagner e ao ex-presidente Lula, mas quando não teve mais cargo deixou os governos.

"Na minha história não tem esse negócio de ser cooptado por governos em troca de posições", reagiu Geddel, dizendo que Hamilton "não pode tomar os outros pela sua régua". Segundo o ex-ministro, ele participou do governo do PT, mas ao perceber que as coisas não iam bem, e não tinha como influenciar, entregou os cargos, as secretarias e os postos públicos.

Otto Alencar, por sua vez, disse que Hamilton Assis "mentia" e que renunciaria ao mandato se o psolista provar que, no período em que comandou a saúde no estado, teria privatizado algum posto de saúde ou entregue alguma unidade a organizações privadas.

"Eu renuncio ao meu mandato de governador, vice-governador e à candidatura ao Senado. Essas coisas, na política, têm que ter verdade", rebateu Otto.

Segurança e corrupção

O clima tenso entre os três candidatos não impediu que ao longo do debate temas importantes fossem abordados. Eliana Calmon (PSB), por exemplo, defendeu a desmilitarização e unificação das polícias. Marcelo Evangelista (PEN) apontou a necessidade de se combater a corrupção.

