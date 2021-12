Acompanhe as promessas de campanha de Mário Kertész

Confira as promessas de campanha de Mário Kertész, candidato peemedebista à prefeitura de Salvador. O "promessômetro" será atualizado diariamente, partindo das propostas feitas pelo prefeiturável em suas caminhadas, entrevistas e debates.



TRANSPORTE

- Aplicar recursos do PAC da mobilidade para melhorar o trânsito

- Sinaleiras inteligentes e central de Controle



- Requalificar Estação da Lapa



- Requlificar Transalvador

- VLT entre Ribeira e Terminal da França

- Passarela entre Mercado de São Miguel e Ladeira de Santana

- Retorno das atividades do Plano Inclinado

- Renovar asfalto nos bairros

- Linha 1 do metrô até Cajazeiras

- Via Expressa em Cajazeiras

- Projeto Urbano União das Cajazeiras



SAÚDE

- Hospital Municipal

- Quatro Policlínicas: em São Caetano, Beiru, Subúrbio e Cajazeiras

- Acabar com as indicações políticas na saúde

- Cobertura de 60% do Saúde na Família

- Ampliar oferta de procedimentos de alta complexidade

- Ampliar rede de postos de saúde

- Rever contratos com hospitais filantrópicos

- Realizar "Mutirão Especializado" de exames

- Fazer a Central de marcação de consultas funcionar

- Destinar 18% do orçamento para a Saúde



CULTURA

- Criar Secretaria de Cultura

- Destinar 4% do orçamento à pasta

- PPP para Arena Multiuso no Parque de Exposições

- Programa "Boca de Brasa"

- Investimentos em cultura e lazer específicos para Cajazeiras

- Editar publicações e vídeos sobre a história dos terreiros



TURISMO

- Secretaria do Turismo

- Escolher secretário entre indicados pelo Trade



- Estratégia de marketing para imagem da cidade

- Realizar 3 festivais em Salvador: Música, Gastronomia e Cinema



INFRAESTRUTURA

- Acabar com o lixo espalhado pelas ruas, calçadas danificadas, buracos no asfalto e pontos de ônibus sem infraestrutura na Boca do Rio

- Obras de macrodrenagem

- Escadarias nos bairros

- Centro de abastecimento em Cajazeiras

- Recuperar a praça ao lado das Obras Sociais Irmã Dulce

- Levar infraestrutura ao bairro da Vila Canária



EDUCAÇÃO

- Construir 100 escolas

- Ampliar Sistema Integral de Ensino



SOCIAL

- Política para entidades de arte-educação

- Buscar o apoio para Projeto Axé



TRABALHO

- Criar novas áreas para camelôs

- Capacitação profissional para camelôs

- Polo tecnológico na divisa de Salvador com as cidades



SERVIÇOS PÚBLICOS

- Ordenar os ambulantes

- Reestruturar a feiras

- Investir na qualificação e na infraestrutura do Salvamar



SEGURANÇA

- Qualificar a iluminação nos bairros

- Requalificar e armar a guarda municipal



GESTÃO

- Não aceitar indicações políticas

- Colocar placa nas obras com a data de início e a data da inauguração

- Concurso público para a Secretaria da Fazenda

