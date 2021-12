Acompanhe as promessas de campanha de Márcio Marinho

Confira as promessas de campanha de Márcio Marinho, candidato do PRB à prefeitura de Salvador. O "promessômetro" será atualizado diariamente, partindo das propostas feitas pelo prefeiturável em suas caminhadas, entrevistas e debates.



TRANSPORTE

- Recuperar trem do subúrbio

- Ampliar as avenidas

- Sinaleiras inteligentes

- Construir viadutos

- Requalificar ruas e avenidas

- Criar ciclovias

- Melhorar a logística na distribuição dos ônibus

- Projeto de engenharia de trânsito para melhorar o tráfego em Cajazeiras

- Vagões com ar condicionado no trem do subúrbio

- Reforma das nove estações de passageiros do sistema ferroviário

- Construção de estação de transbordo para sistema ferroviário

- Requalificação das avenidas Aliomar Baleeiro

- Sistema de drenagem eficiente para evitar alagamentos das ruas



CULTURA

- Secretaria Municipal da Cultura

- Buscar os mecanismos de financiamento de atividades culturais

- Diversificar a produção cultural

- Ampliar orçamento

- Reduzir impostos de empresas que investirem na cultura

- Dotar o Arquivo Municipal de recursos para recuperar acervo

- "Cidade do espetáculo" próximo à Av. Aliomar Baleeiro

- Zona franca cultural no Pelourinho, Abaeté e na Ribeira



SAÚDE

- Policlínicas 24h

- Equipar os postos de saúde e ampliar horários de atendimento

- Unidades de Pronto Atendimento

- Implantação de policlínicas

- Atualizar contrato com o Martagão Gesteira

- Regularizar repasses ao Aristides Maltez



SOCIAL

- Apoiar instituições que fazem trabalhos sociais

- Priorizar instituições filantrópicas

- Apoiar o trabalho social de entidades carnavalescas

- Fortalecer Secretaria da Reparação

- Programa de acolhimento dos moradores de ruas do Centro Histórico, Comércio, Calçada



ESPORTE

- Secretaria de Esporte e Lazer

- Construir ciclovias

- Novas praças de lazer e esporte

- Praça de esportes na área do Shopping Aeroclube

- Complexo Esportivo e Cultural do Calabar



SEGURANÇA



- Ampliar o efetivo da guarda municipal e instalar câmeras de segurança nas vias de maior movimento de veículos e pedestres do bairro do Cabula

- Reformar e dar mais segurança ao terminal de ônibus do Aquidabã

- Dobrar efetivo e qualificar guarda municipal

- Ampliar da iluminação pública

- Postos da guarda municipal na orla

- Base da Guarda municipal na Boca do Rio



GESTÃO

- Cortar gastos da prefeitura



EDUCAÇÃO

- Mais escolas em tempo integral



INFRAESTRUTURA

- Melhorar a iluminação pública no bairro do Cabula

- Melhorar calçadas da orla

- Sanear os córregos dos bairros

- Canalização de esgotos

- Alargar ruas no Calabar



SERVIÇOS PÚBLICOS

- Regularizar coleta de lixo

- Implantar uma cooperativa de reciclagem de lixo

- Faxinaço nos bairros



TURISMO

- Fazer da Ilha de Maré um polo turístico

