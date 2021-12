Acompanhe ao vivo o debate entre os candidatos ao Senado

O projeto Vota Bahia entra em sua fase final no primeiro turno das eleições com a realização de dois debates com candidatos.

A partir das 11h desta sexta-feira, 26, os eleitores terão oportunidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos ao Senado, que irão responder a perguntas de jornalistas e dos próprios adversários. Acompanhe na transmissão do programa Que Venha o Povo, da TV Aratu:

Na próxima segunda-feira, às 22h15, será a vez dos postulantes ao governo do Estado.



Os dois debates serão realizados na TV Aratu e terão transmissão ao vivo na tv e pelos portais www.atarde.com.br e www.aratuonline.com.br.

A cobertura completa será publicada na edição do jornal A TARDE do dia seguinte aos eventos, bem como nos telejornais da TV Aratu e na programação da Rádio Metrópole, além do jornal Metro1. A iniciativa é uma parceria entre os grupos A TARDE, Metrópole e TV Aratu.

