Acompanhado da esposa, Jaques Wagner vota em Andaraí

O senador eleito Jaques Wagner (PT), exerceu seu direito de cidadania na manhã deste domingo, 28. Ele votou por volta das 11h, no município de Andaraí, na Chapada Diamantina (a 450 quilômetros de Salvador).

Wagner, que estava acompanhado pela esposa, Fátima Mendonça, declarou que as eleições deste ano tomaram proporções atípicas. Mas ele acredita que discurso do ódio e da intolerância jamais vencerá o amor e o diálogo "É preciso defender os princípios fundamentais da Constituição Brasileira, a igualdade entre as pessoas e o respeito às minorias".

O casal deve retornar a capital baiana ainda este domingo, para acompanhar o governador Rui Costa na coletiva que está agendada para esta noite.

