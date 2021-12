ACM Neto vota em universidade no Vale do Canela

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), votou no fim da manhã deste domingo, 28, na faculdade de administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela. O democrata foi recebido por admiradores com palmas e gritos "Neto, Neto".

Acompanhado do deputado federal eleito João Roma, o prefeito reafirmou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), ao falar com a imprensa: "Após 16 anos o PT será derrotado no Brasil, não existe clima de virada a gente percebe que majoritariamente o País está se posicionando contra o PT, a vitória é de Bolsonaro. Hoje nós temos uma oportunidade de reconectar o cidadão, espero que Bolsonaro seja eleito presidente, ele tenha condições de unir o país e que governe para todos”.

