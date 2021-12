ACM Neto vota acompanhado da família

Candidato à reeleição chegando a marcar nas pesquisas 73% dos votos válidos, segundo levantamento do Ibope, o prefeito ACM Neto (DEM) votou por volta de 10h45 no campus de Administração da Universidade Federal da Bahia, no Vale do Canela. O democrata foi ao local acompanhado da família, da noiva, do candidato a vice-prefeito, Bruno Reis, e com suas duas filhas.

Cercado por diversos eleitores e pela imprensa enquanto se dirigia à urna eleitoral, Neto falou sobre sua estratégia durante a campanha eleitoral. "Só apareceram duas pessoas, eu e o povo de Salvador. Essa estratégia estava desenhada. Nosso foco era priorizar as realizações que fizemos pela cidade. Nenhum politico, nem do meu partido apareceu", relatou o prefeito, em referência às candidaturas de Alice Portugal (PCdoB) e Pastor Sargento Isidório (PDT), que contaram com apoio do governador Rui Costa.

Sobre o favoritismo indicado nas pesquisas, Neto afirmou que o status é fruto do trabalho realizado durante uma trajetória de quatro anos à frente da gestão municipal. "Para mim, o mais gratificante desta campanha foi ver essa interação tão forte entre o povo e minha candidatura, isso tá de alguma forma refletindo nas pesquisas. Evidente que a pesquisa anuncia um prognóstico, mas o real a gente só sabe depois que o voto é apurado" completou.

"Estou muito confiante, muito otimistas. Acho que podemos ter uma grande vitória, consequência de quatro anos de muito trabalho. Uma vitória não se constrói em apenas uma campanha, se constrói ao longo de uma trajetória. Estamos nessa condição de favorito, porém ninguém vai cantar vitória antes da hora porque a gente tem humildade, pé no chão, respeito pelo leitor", acrescentou o prefeito.

