ACM Neto vai a Periperi para festejar com eleitores

Após conquistar a eleição municipal, o prefeito reeleito ACM Neto comemorar a vitória em Periperi e depois irá ao Rio Vermelho. No subúrbio, um trio fez a festa na praça da Revolução. O cantor Márcio Victor, do Psirico, foi o encarregado de animar a população. A Polícia Militar reforçou a segurança.

Durante evento, ele afirmou que é do "gueto" e que é também o prefeito do subúrbio. Neto também cantou o jingle da campanha e dançou e pulou durante apresentação de Márcio. Ele também chorou ao falar da vitória, mas ressaltou que gosta de festa.

Neto aproveitou ainda para destacar o papel do vice-prefeito, Bruno Reis. "Este cara é meu irmão, o vice não sai da cabeça, não sai da cabeça do povo... Quero agradecer de coração o que vocês fizeram hoje... Eu sou do gueto e gosto de festa como vocês. Não vim aqui para discursar, mas para comemorar com vocês", afirmou.

Muitas pessoas não sabiam que o prefeito iria fazer a festa lá e elogiaram a atitude do prefeito. "Não sabia que ia ter esse evento aqui e, quando soube que era festa do Neto, acabei ficando. Ele é o cara", disse Marcos Jesus, 35 anos, encarregado de expedição.

Rogério Santos, 45 anos, operador, também elogiou: "Ele é jovem, tem capacidade... Que continue trabalhando com mais vontade".

Já a doméstica Felícia Pereira, 66 anos, pediu atenção com os desempregados. "Que ele dê trabalho para quem está desempregado", pediu ela.

Lúcio Leal, comerciante de 62 anos, disse que foi comemorar por tudo que ele fez pelo subúrbio. "Ninguém nunca fez o que ele fez, ele é muito igual ao avô e com essa eleição o PT foi embora", disse.

Depois de Periperi, Neto seguiu para o Rio Vermelho, onde fez corpo a corpo com os eleitores, dançou e cantou o jingle da sua campanha. Depois de comemorar na rua na praça Caramuru, ele seguiu para uma festa fechada em um bar, onde estendeu a festa.

