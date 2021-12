ACM Neto terá maior tempo de rádio e TV durante campanha

O Tribunal Regional Eleitoral divulgou, na manhã desta sexta-feira, 19, o tempo que cada candidato a prefeito de Salvador terá na propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV. Como já era esperado, o prefeito ACM Neto (DEM), em busca da reeleição, terá o maior tempo e vai ocupar quase metade de cada bloco de dez minutos de rádio e TV.

O democrata terá quatro minutos e um segundo, enquanto o segundo maior tempo será da deputada federal Alice Portugal (PCdoB), com dois minutos e 59 segundos. O ex-superintendente da Sucom Cláudio Silva (PP), com o terceiro maior tempo, terá um minuto e 31 segundos.

Já o deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) ficou com 50 segundos para se apresentar em cada bloco de dez minutos. Logo em seguida vem Fábio Nogueira (PSOL), que conta com 18 segundos, e Rogério Tadeu da Luz (PRTB), com nove segundos.

A vice-prefeita Célia Sacramento (PPL), com oito segundos, terá o menor tempo entre os candidatos. Somados, os candidatos da base do governador Rui Costa (PT) - Alice, Cláudio e Isidório - superam o tempo de exposição de ACM Neto na propaganda eleitoral. Juntos, eles contam com cinco minutos e 20 segundos.

