ACM Neto rebate Wagner e afirma que Gabrielli quebrou a Petrobras

Enquanto esperam a eleição presidencial no domingo, 26, petistas e demistas de alto escalão no estado continuam a batalha verbal tentando colar um no outro a marca da corrupção na esteira de uma das campanhas eleitorais de mais baixo nível dos últimos anos.

Depois que o governador Jaques Wagner e o governador eleito Rui Costa (ambos do PT) defenderam o secretário do Planejamento do estado, José Sérgio Gabrielli – que está com os bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União devido à compra da Refinaria de Pasadena –, ponderando que o prefeito de Salvador não teria condições de dar “lição de ética em ninguém”, ACM Neto (DEM) reforçou seus ataques, na quinta-feira, 24, após participar da solenidade de assinatura dos contratos da prefeitura com as empresas de transporte público da cidade.

“Lamento que o governador tenha em sua equipe um secretário que foi responsável por quebrar a Petrobras, foi responsável por permitir que se instalasse dentro da empresa, sob sua gestão, o maior escândalo de corrupção na história do Brasil e quem está dizendo isso não sou eu”, declarou. Ele lembrou o depoimento do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa “que mostrou inclusive que dois terços de tudo que foi desviado foi para o PT, partido do governador”.

Neto disse ter “sentido” nas declarações de Wagner uma “tentativa de nivelar todo mundo por baixo”, achando que o governador “faria muito melhor para o Brasil e para a Bahia, se não tivesse na sua equipe alguém que contribuiu para que a Petrobras hoje, infelizmente, fosse uma empresa cuja marca é da incompetência, da ineficiência e da corrupção”.

Ética

O deputado federal eleito e presidente do DEM-BA, José Carlos Aleluia, também respondeu as declarações de Wagner. “Quem tem dado lição de ética ao PT é a Justiça, que condenou quase toda a cúpula do partido, que está na cadeia”, afirmou.

Irônico, disse ser “dever partidário a defesa que o governador Jaques Wagner faz de seu secretário, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Afinal, o assalto à estatal petroleira é de autoria do PT e o próprio Wagner foi conselheiro da empresa no período dos malfeitos. Ele vai morrer abraçado com Gabrielli, Vacari, Zé Dirceu e Delúbio”, criticou. Para Aleluia existe “cumplicidade do atual governador baiano na roubalheira petista”. “O fato de ter sido eleito governador não o absorve de ser investigado também. Ele foi conselheiro da Petrobras, junto com Dilma, durante a presidência de Gabrielli”.

Participação

Atuando como principal cabo eleitoral do candidato Aécio Neves (PSDB) na Bahia, o prefeito Neto entende que a marca da campanha deste ano “é a presença espontânea e voluntária de milhares de pessoas que jamais participaram ou se interessaram em política, que foram às ruas pedir voto e demostrar seu compromisso patriótico com o Brasil”. Indagado como ficará sua gestão caso a candidata Dilma Rousseff (PT) vença a eleição, já que o governador eleito também é do PT, o prefeito foi curto: “Como está hoje”.

