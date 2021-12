ACM Neto inaugura comitê no Subúrbio

O candidato do DEM à prefeitura de Salvador, ACM Neto, inaugurou, neste sábado, 13, o comitê de campanha do Subúrbio, na Praça João Martins, em Paripe, localizado na 4ª zona eleitoral. Nessa zona, o Democrata obteve 26,6% dos votos na eleição de domingo, contra 52,8% de Nelson Pelegrino (PT), o que sugere uma estratégia do candidato para aumentar seu espaço junto ao eleitorado local.



Na inauguração de hoje, Neto agradeceu pelos votos recebidos e prometeu tratar com prioridade as necessidades da região, caso vença o pleito do dia 28 de outubro. Além do candidato da coligação "É hora de defender Salvador", discursaram a vice na chapa, Célia Sacramento, o presidente do PMDB baiano, Lúcio Vieira Lima, o prefeito eleito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), e o postulante à vice peemedebista do primeiro turno, Nestor Neto.



Ronaldo aproveitou a ocasião para relembrar sua experiência como gestor do município baiano, o segundo maior colégio eleitoral da Bahia, e destacar que, independente de alinhamento (discurso do candidato petista), é possível realizar uma boa administração quando há vontade política.



"Fui prefeito nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula, de Paulo Souto e de Jaques Wagner, e sempre consegui fazer Feira avançar. Ficou comprovado que quando o prefeito é competente e tem bons projetos, consegue fazer obras".



Já Lúcio Vieira Lima afirmou que, se eleito, ACM Neto contará com o apoio dos seis ministros do PMDB no governo Dilma Rousseff e da bancada de deputados e senadores da legenda.

adblock ativo