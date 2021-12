ACM Neto garante palanque único da oposição na eleição da BA

O prefeito ACM Neto garantiu que não terá dois palanques da oposição na eleição para o governo estadual na Bahia. "Não vão acontecer duas candidaturas (da oposição) para o governo. Posso assegurar que não teremos dois palanques. Ninguém aposte na possibilidade de rompimento do PMDB e DEM. Isso não existe. Temos um pacto de que vamos caminhar juntos e aquele que for escolhido terá apoio de todos", disse o prefeito em entrevista nesta quarta-feira, 19, à rádio Metrópole.

ACM Neto, que é responsável pela condução da escolha do nome que vai representar a oposição, não quis adiantar quem vai concorrer ao cargo de governador. De acordo com ele, o candidato será anunciado após o Carnaval, mas durante a reinauguração do Plano Inclinado Gonçalves, em 5 de fevereiro, ACM Neto chegou a anunciar Paulo Souto como "eterno governador", em um possível indício da sua escolha para a chapa majoritária.

O prefeito disse que pretende contar com peemedebista e democrata na chapa. "O meu esforço é para tentar ter os dois na chapa, um como governador e outro para o Senado. Mas não posso obrigar ninguém a nada. Não vou colocar faca no pescoço de Geddel, nem de Paulo (para que aceitem um cargo)", falou o prefeito se referindo a uma possível recusa de Geddel a concorrer ao Senado como já foi especulado nos bastidores da política.

Desde o início da movimentação política para a eleição 2014, Geddel deixou claro seu interesse em suceder o governador Jaques Wagner e pediu exoneração da Caixa Econômica Federal (CEF) para "não ficar no banco de reserva". Já o ex-governador Paulo Souto se posicionou na reta final dessa disputa pela vaga que encabeça a chapa da oposição. "Ouvi dos dois que eles querem ser, mas também estão dispostos a não ser pela união (dos partidos da oposição)", finaliza ACM Neto.

