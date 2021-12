ACM Neto faz caminhada e promete ampliar Bolsa Família

O candidato do Democratas ACM Neto fez caminhada nesta segunda-feira, 15, em Arenoso, no bairro de Tancredo Neves, onde negou que pretende acabar com o Bolsa Família e perseguir os trabalhadores do comércio informal de rua.

"O Bolsa Família nasceu do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, idealizado pelo senador Antônio Carlos Magalhães. Eu sou autor de um projeto na Câmara que reajusta anualmente o benefício, como é com o salário mínimo. Como prefeito, vou cadastrar mais famílias e ampliar o programa em Salvador", declarou Neto.

Sobre os ambulantes, o candidato afirmou: "Em relação aos ambulantes e feirantes, aqueles pais e mãe de família que merecem todo nosso respeito porque estão nas ruas batalhando o pão de cada dia, vou buscar o diálogo e a parceria para a gente organizar a cidade, pois assim todo mundo ganha. Vamos investir na qualificação e dar as condições necessárias para essas pessoas trabalharem, inclusive deixando a informalidade", acrescentou o democrata.

ACM Neto fez caminhada ao lado da vice Célia Sacramento (PV), dos deputados estaduais Pedro Tavares (PMDB) e Sandro Régis (PR), do vereador Pedrinho Pepê (PMDB) e da vereadora Léo Kret (PR).

