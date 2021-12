ACM Neto elogia governos de Souto em oficialização da chapa

A campanha de oposição deve destacar os feitos de Paulo Souto (DEM) como governador, entre 1994 e 1997 e 2002 e 2005. Esse foi o teor do discusso do prefeito ACM Neto, durante ato de oficialização da chapa da oposição, que é encabeçada por Paulo Souto ao lado de Joaci Góes (PSDB) para vice-governador e com Geddel Vieira Lima concorrendo vaga para o Senado.

ACM Neto, que liderou o processo de formação da chapa, falou sobre a administração do ex-governador, elogiando a atuação de Souto. Durante a campanha, o assunto deve voltar a ser abordado em uma possível comparação com os governos de Jaques Wagner, que apoia a candidatura de Rui Costa (PT).

Senado

O prefeito de Salvador também falou do processo de definição da chapa e agradeceu o apoio de Geddel Vieira Lima, que disputava com Souto a vaga para candidato ao governo. Geddel demonstrou que a escolha pelo ex-governador faz parte da negociação política e repetiu seu discurso de que "espera que Paulo Souto faça dos sonhos de Geddel, seus sonhos".

Presidência

O senador e presidente nacional do PSDB Aécio Neves (MG) também participa do evento. A formação de uma chapa com os principais partidos deve beneficiar Aécio Neves na campanha na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do País e maior do Nordeste. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva tiveram votação expressiva na Bahia nas três últimas eleições.

