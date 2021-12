ACM Neto é reeleito prefeito de Salvador

O candidato ACM Neto (DEM) foi reeleito para prefeitura de Salvador, com 73,99% dos votos válidos até o momento. Alice Portugal (PC do B) ficou em segundo lugar, com quase 15%. Até 19h, foram apurados 98,68% das urnas.

Atual prefeito de Salvador, Neto concorreu à reeleição pela coligação "Orgulho de Salvador", com 14 partidos (DEM, PMDB, PRB, PSDB, PPS, PTB, PV, Solidariedade, PSC, PTC, PHS, PSDC, PEN e PMB). Ele, que tem 37 anos e nasceu em Salvador, é bacharel em direito.

"Essa vitória não é só minha, é de cada pessoa dessa cidade que acreditou que Salvador podia ser primeiro lugar, que a primeira capital do Brasil podia voltar a liderar e dar exemplo a esse país", disse o prefeito, durante coletiva após a vitória. Para comemorar a reeleição, Neto irá a Periperi e depois para o Rio Vermelho.

Durante a campanha, o prefeito afirmou que teve os pés no chão, apesar das pesquisas. "Foi um trabalho bem feito e pensado sem atacar ninguém e resumiu a consolidação de um trabalho", afirmou Neto.

Ele ainda completou afirmando que "o resultado me deixa muito orgulhoso, satisfeito e muito agradecido à população. Eles falaram para o Brasil que quando o governo é sério, comprometido, trabalha direito, o povo reconhece".

Falando sobre a relação com o governador Rui Costa (PT), Neto informou que será respeitosa. "Vou ter um tratamento respeitoso e institucional com o governador. Agora não posso deixar de revelar que o governador foi o grande derrotado dessa eleição, porque o PT não teve capacidade de lançar um candidato e a candidata deles teve a votação que teve. Rui tomou um lado e a população de Salvador tomou outro", disse.

O prefeito reeleito adiantou que, por hora, não haverá mudanças na gestão. "As mudanças e reformas só vão acontecer apenas a partir de 1º de janeiro de 2017 e serão discutidos nos próximos meses", informou.

Sobre as eleições de 2018, Neto foi claro: "Não há hipótese nenhuma de discutir 2018 agora, não estamos preocupados com isso e sim com o que vamos fazer a partir de 1º de janeiro".

O candidato Pastor Isidório (PDT) está, até o momento, com 8,58%, Cládio Silva (PP) 1,46%, Fábio Nogueira (PSOL) 1,04%, Célia Sacramento (PPL) 0,23% e Da Luz (PRTB) 0,13%.

